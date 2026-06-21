サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジア戦が6月21日午後1時から生中継されます。そんな中、東京都 水道・下水道の公式Xアカウントが同月15日に投稿した情報がSNS上で注目を集めています。

【気になる】試合中はトイレを我慢！？ 東京都水道局が明かした「日本対オランダ戦」の配水量グラフが面白い

公式アカウントは「（水道局）サッカー#ワールドカップ等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激に変動することがあります」と投稿。

その上で「東京都水道局では予め水量・水圧を調整するなど、お客さまに影響を与えないよう安定した水の供給に努めています」とコメントしています。

投稿に添付された6月15日の日本対オランダ戦の配水量グラフを見ると、試合開始以降、主に3分間の水分補給タイム「ハイドレーションブレイク」やハーフタイム中、試合終了直後に配水量が急上昇しているのが分かります。

こうした投稿に対し、SNS上では「素晴らしいです」「ピッチの外にも、見えないファインセーブがありました」「水道局の職人技のおかげで快適に観戦できて感謝しかないわ！」など、称賛の声が相次いでいます。

また「確かに前半終わったらトイレ行ったわ」「すごく面白いです！思わず『ああ、分かる！』とつぶやいてしまいました」「サッカー見てて水なんか使わんだろと思ったらトイレか！」などの声が上がっています。