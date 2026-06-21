お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日、オフィシャルブログを更新。家族の似顔絵が描かれたプレゼントを公開するとともに、夫で元メジャーリーガーのマック鈴木への誕生日祝いがまだできていないことを明かした。 この日、小原は「似顔絵だと★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「元プロ野球選手で、新潟にて複数の企業の社長さん」だという、「新潟野球チャンネル」の中山さんから、「旦那さんの誕生日祝いに