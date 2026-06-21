小原正子、家族５人の似顔絵ギフトに感謝
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が18日、オフィシャルブログを更新。家族の似顔絵が描かれたプレゼントを公開するとともに、夫で元メジャーリーガーのマック鈴木への誕生日祝いがまだできていないことを明かした。
この日、小原は「似顔絵だと★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「元プロ野球選手で、新潟にて複数の企業の社長さん」だという、「新潟野球チャンネル」の中山さんから、「旦那さんの誕生日祝いに、といただいたそうです！」とつづり、夫と小原、そして11歳の長男・誠希千（せいきち）くん、９歳の次男・誠八（せいはち）くんが、６歳の長女・こうめちゃんの５人が描かれたカラフルな似顔絵を披露。青空やヤシの木を背景に家族それぞれの特徴を捉えた温かみのあるイラストとなっており、「マック家 いつもありがとうございます」のメッセージも添えられている。
さらに同じデザインを使用したキーホルダーも公開。小原は「こちらこそ いつもありがとうございます」と感謝を述べ、「マック家の餃子のもとも新潟で製造してもらっています！」と明かした。
また、「お父さんそっくりな誠希千だけど、似顔絵だとお母さんと誠希千が似ている」と家族ならではの発見もコメント。一方で、「５月31日が旦那さんの誕生日」だと明かすも、「タイミングを逃したまんま プレゼントもケーキもまだ、してなーい」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。
心のこもった似顔絵ギフトにファンからも「上手い」「それぞれが幸せいっぱいの表情」「似顔絵の入ったキーホルダー、欲しい！！」「愛あるステキな似顔絵、鈴木家の家宝ですね」「５人の特徴を良く掴んだ、最高傑作」「皆さん、そっくりでいい！！」などの声が寄せられている。
この日、小原は「似顔絵だと★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「元プロ野球選手で、新潟にて複数の企業の社長さん」だという、「新潟野球チャンネル」の中山さんから、「旦那さんの誕生日祝いに、といただいたそうです！」とつづり、夫と小原、そして11歳の長男・誠希千（せいきち）くん、９歳の次男・誠八（せいはち）くんが、６歳の長女・こうめちゃんの５人が描かれたカラフルな似顔絵を披露。青空やヤシの木を背景に家族それぞれの特徴を捉えた温かみのあるイラストとなっており、「マック家 いつもありがとうございます」のメッセージも添えられている。
また、「お父さんそっくりな誠希千だけど、似顔絵だとお母さんと誠希千が似ている」と家族ならではの発見もコメント。一方で、「５月31日が旦那さんの誕生日」だと明かすも、「タイミングを逃したまんま プレゼントもケーキもまだ、してなーい」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。
心のこもった似顔絵ギフトにファンからも「上手い」「それぞれが幸せいっぱいの表情」「似顔絵の入ったキーホルダー、欲しい！！」「愛あるステキな似顔絵、鈴木家の家宝ですね」「５人の特徴を良く掴んだ、最高傑作」「皆さん、そっくりでいい！！」などの声が寄せられている。