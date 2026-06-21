© María Fernanda García Freire, Sony World Photography Awards 2026 ソニーマーケティング株式会社は、「Sony World Photography Awards 2026」の作品展を、Sony Imaging Galleryおよび東京都写真美術館で開催する。いずれも入場無料。 同コンテストは、写真文化の継続的な発展への貢献を目的として、2007年からソニー株式会社が支援している世界最大規模の写真コンテスト。 「組