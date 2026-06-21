「Sony World Photography Awards 2026」作品展 今年は東京都写真美術館でも開催
© María Fernanda García Freire, Sony World Photography Awards 2026
ソニーマーケティング株式会社は、「Sony World Photography Awards 2026」の作品展を、Sony Imaging Galleryおよび東京都写真美術館で開催する。いずれも入場無料。
同コンテストは、写真文化の継続的な発展への貢献を目的として、2007年からソニー株式会社が支援している世界最大規模の写真コンテスト。
「組写真部門（旧プロフェッショナル部門）」「単写真部門（旧一般公募部門）」「ユース部門（19歳以下）」「学生部門」の4部門で構成され、広く世界に認知され、飛躍のきっかけを掴む機会を提供している。
Sony Imaging Galleryでは、Animals、Humans、Places、Movementの4テーマに沿って、ファイナリストおよびショートリストに選出された写真家の作品を展示する。
また、展示終了後には、「Sony World Photography Awards 2026」の一部作品を全国4カ所のαプラザ（福岡天神、名古屋、札幌、大阪）で巡回展示する予定。
東京都写真美術館では、主要受賞作品を「Absence（不在）」「Humans in the Stories（物語の中の人々）」「Conflicted Territories（対立する領域）」の3つのテーマで展示。
さらに、カラー写真の先駆者として知られ、特別功労賞（Outstanding Contribution to Photography）を受賞した写真家のジョエル・マイヤーウィッツ氏の作品も紹介する。
© Hans-Juergen Burkard, Sony World Photography Awards 2026
Sony Imaging Gallery
開催期間
2026年6月19日（金）～7月2日（木）
開催時間
11時00分～19時00分
所在地
東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス6階
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）
αプラザ（福岡天神）
開催期間
7月11日（土）～7月23日（木）
開催時間
11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）
所在地
福岡県福岡市中央区今泉1-19-22
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）
αプラザ（名古屋）
開催期間
8月8日（土）～8月20日（木）
開催時間
11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）
所在地
愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄 3階
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）
αプラザ（札幌）
開催期間
9月5日（土）～9月17日（木）
開催時間
11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）
所在地
北海道札幌市中央区南2-3-20 moyuk SAPPORO 3階
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）
αプラザ（大阪）
開催期間
10月31日（土）～11月20日（金）
開催時間
11時00分～19時00分（最終日は16時00分まで）
所在地
大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエント 4階
定休日
なし（12月31日、1月1日、法定点検日などを除く）
東京都写真美術館
開催期間
6月20日（土）～7月20日（月・祝）
開催時間
10時00分～18時00分（入館は閉館時間の30分前まで）
木曜日・金曜日は20時00分まで
所在地
東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内
休館
月曜日（7月20日を除く）
※月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日休館
※年末年始
観覧料
今回の展示では無料