―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ◆遊ぶのに迷う豪華なラインナップ早いもので2026年ももう半年が過ぎようとしています。というわけで今回は、今年下半期発売予定のゲームのなかから、ゲーマーなら絶対に遊んでおきたい大作ゲーム、注目ゲーム9選をお届けします。11月発売の『グランド・セフト・オートVI』を筆頭に、人気シリーズの新作やスピンオフが並ぶ超豪華なラインナップ！どうにか9本に絞りましたが、紹介でき