『GTA6』にSwitch2『スプラ』『ゼルダ』リメイクも！2026年下半期、ゲーマーなら絶対遊びたい「神ゲー9選」
―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］―
◆遊ぶのに迷う豪華なラインナップ
早いもので2026年ももう半年が過ぎようとしています。というわけで今回は、今年下半期発売予定のゲームのなかから、ゲーマーなら絶対に遊んでおきたい大作ゲーム、注目ゲーム9選をお届けします。
11月発売の『グランド・セフト・オートVI』を筆頭に、人気シリーズの新作やスピンオフが並ぶ超豪華なラインナップ！ どうにか9本に絞りましたが、紹介できなかったタイトルにも魅力的なものが多数。みなさんはどの1本に期待していますか？
◆人気リズムゲーム久々の新作
●7月2日発売予定
リズム天国 ミラクルスターズ
Nintendo Switch／任天堂
つんく♂さんがプロデュースし、GBAやニンテンドーDSでスマッシュヒットしたカジュアルな音楽ゲーム。完全新作としては、Wii『みんなのリズム天国』（2011年）以来15年ぶりとなります。
メインモードは、80種類以上の新たなリズムゲームを収録。Joy-Conをおすそわけして最大4人で遊べる「みんなでノリノリ」モードも30種類以上のリズムゲームが用意されています（ローカル通信、オンラインプレイは未対応）。ゲーム実況でも人気になること間違いなし！
◆シャケを退治しオタカラハント
●7月23日発売予定
スプラトゥーン レイダース
Nintendo Switch 2／任天堂
WiiUで2015年に発売され、革命的な対戦アクションシューティングとしてブランドを確立した『スプラトゥーン』。シリーズ誕生から10年を超え、ついに初のスピンオフタイトルが登場します。
舞台は狂暴なシャケがうごめくウズシオ諸島。「ブキ」に加え、新登場の便利な装備「ガジェット」を駆使して、立ちはだかるシャケを倒しながら島を探索していきます。詳細が明かされるという6月30日配信予定の「スプラトゥーン レイダース ダイレクト」が楽しみです。
◆孤高のヒーローがPS5に見参！
●9月15日発売予定
Marvel’s Wolverine（ウルヴァリン）
PS5／SIE
全世界累計販売本数5000万本突破の『Marvel’s Spider-Man』シリーズを制作した米Insomniac Gamesによる、新たなスーパーヒーローもの。
驚異的な治癒能力とアダマンチウムの爪を持つウルヴァリンが、世界各地を転戦するオリジナルストーリー。爪を振るうスピード感と過激なバトルがポイントです。ジーン・グレイ、ミスティークなど人気キャラたちの共演も予告され、一匹狼ながらも義に厚いウルヴァリンの魅力が堪能できそう！
◆霧深い孤島に潜む恐怖と哀しみ
●9月24日発売予定
SILENT HILL: Townfall
PS5、PC／KONAMI
一昨年のリメイク『SILENT HILL 2』と昨年の和風ホラー『SILENT HILL f』のヒットもあって、ブランドの勢いが再加速した感がある『SILENT HILL』シリーズ。
今回は完全オリジナル新作で、1996年、スコットランドの灰色の海に浮かぶ孤島セントアメリアを彷徨うことに……。シリーズの長編作品としては初めて一人称視点を採用し、陰鬱な霧に包まれた町を臨場感をもって体験できます。人間の深層心理と向き合う内省的な恐怖が、より深くなっていそうです。
◆世界のミフネが斬りまくる！
●9月25日発売予定
鬼武者 Way of the Sword
Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S、PC／カプコン
2001年に初代が発売され、PS2で4作展開された和風アクション『鬼武者』。その20年ぶりとなる完全新作が『鬼武者 Way of the Sword』。
主人公・宮本武蔵のフェイスモデルには、サムライスターの代名詞として海外にもファンが多い三船敏郎さんを起用。鬼の篭手を身につけた宮本武蔵が、京都にはびこる幻魔を斬りまくる！
ちなみに、KONAMIの『SILENT HILL: Townfall』が9月24日発売予定、カプコンの『鬼武者 Way of the Sword』が9月25日発売予定と、1日違いの対決にも注目が集まっています。
◆遊ぶのに迷う豪華なラインナップ
早いもので2026年ももう半年が過ぎようとしています。というわけで今回は、今年下半期発売予定のゲームのなかから、ゲーマーなら絶対に遊んでおきたい大作ゲーム、注目ゲーム9選をお届けします。
11月発売の『グランド・セフト・オートVI』を筆頭に、人気シリーズの新作やスピンオフが並ぶ超豪華なラインナップ！ どうにか9本に絞りましたが、紹介できなかったタイトルにも魅力的なものが多数。みなさんはどの1本に期待していますか？
●7月2日発売予定
リズム天国 ミラクルスターズ
Nintendo Switch／任天堂
つんく♂さんがプロデュースし、GBAやニンテンドーDSでスマッシュヒットしたカジュアルな音楽ゲーム。完全新作としては、Wii『みんなのリズム天国』（2011年）以来15年ぶりとなります。
メインモードは、80種類以上の新たなリズムゲームを収録。Joy-Conをおすそわけして最大4人で遊べる「みんなでノリノリ」モードも30種類以上のリズムゲームが用意されています（ローカル通信、オンラインプレイは未対応）。ゲーム実況でも人気になること間違いなし！
◆シャケを退治しオタカラハント
●7月23日発売予定
スプラトゥーン レイダース
Nintendo Switch 2／任天堂
WiiUで2015年に発売され、革命的な対戦アクションシューティングとしてブランドを確立した『スプラトゥーン』。シリーズ誕生から10年を超え、ついに初のスピンオフタイトルが登場します。
舞台は狂暴なシャケがうごめくウズシオ諸島。「ブキ」に加え、新登場の便利な装備「ガジェット」を駆使して、立ちはだかるシャケを倒しながら島を探索していきます。詳細が明かされるという6月30日配信予定の「スプラトゥーン レイダース ダイレクト」が楽しみです。
◆孤高のヒーローがPS5に見参！
●9月15日発売予定
Marvel’s Wolverine（ウルヴァリン）
PS5／SIE
全世界累計販売本数5000万本突破の『Marvel’s Spider-Man』シリーズを制作した米Insomniac Gamesによる、新たなスーパーヒーローもの。
驚異的な治癒能力とアダマンチウムの爪を持つウルヴァリンが、世界各地を転戦するオリジナルストーリー。爪を振るうスピード感と過激なバトルがポイントです。ジーン・グレイ、ミスティークなど人気キャラたちの共演も予告され、一匹狼ながらも義に厚いウルヴァリンの魅力が堪能できそう！
◆霧深い孤島に潜む恐怖と哀しみ
●9月24日発売予定
SILENT HILL: Townfall
PS5、PC／KONAMI
一昨年のリメイク『SILENT HILL 2』と昨年の和風ホラー『SILENT HILL f』のヒットもあって、ブランドの勢いが再加速した感がある『SILENT HILL』シリーズ。
今回は完全オリジナル新作で、1996年、スコットランドの灰色の海に浮かぶ孤島セントアメリアを彷徨うことに……。シリーズの長編作品としては初めて一人称視点を採用し、陰鬱な霧に包まれた町を臨場感をもって体験できます。人間の深層心理と向き合う内省的な恐怖が、より深くなっていそうです。
◆世界のミフネが斬りまくる！
●9月25日発売予定
鬼武者 Way of the Sword
Nintendo Switch 2、PS5、Xbox Series X|S、PC／カプコン
2001年に初代が発売され、PS2で4作展開された和風アクション『鬼武者』。その20年ぶりとなる完全新作が『鬼武者 Way of the Sword』。
主人公・宮本武蔵のフェイスモデルには、サムライスターの代名詞として海外にもファンが多い三船敏郎さんを起用。鬼の篭手を身につけた宮本武蔵が、京都にはびこる幻魔を斬りまくる！
ちなみに、KONAMIの『SILENT HILL: Townfall』が9月24日発売予定、カプコンの『鬼武者 Way of the Sword』が9月25日発売予定と、1日違いの対決にも注目が集まっています。