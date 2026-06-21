MotoGPのタイトル争いに大きな波紋が広がっている。ランキング首位を走るマルコ・ベッツェッキが、チェコGP決勝への出場停止処分を科された。問題となったのはスプリントレースでの行為だった。ベッツェッキはレース終盤、残り2周の時点でターン3のグラベルトラップで転倒。回収作業にあたっていたマーシャルに対し、平手打ちを2度見舞ったという。現場ではマーシャルがベッツェッキのアプリリア車両を持ち上げる際、誤ってスロッ