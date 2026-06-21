部屋に鏡を置きたいけれど、場所を取りたくないときは壁掛けタイプが便利ですよね。ただ、手頃な価格帯だと見た目が安っぽかったり、サイズが小さかったりしてなかなか理想のものが見つからないことも。ダイソーなら、お部屋になじみやすいデザインで、顔全体をしっかり映せるサイズ感のミラーが300円で手に入りますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フレームミラー（シンプル、壁掛けタイプ）価格：￥330（税込）サイ