わんこが心を開くまでの奇跡の物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万8000回再生を突破し、「辛かったね」「表情が全然違う」「これからはずっと幸せだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：繁殖場から保護された『外の世界を知らない、痩せた犬』→すべての物事に恐怖していて…『心を開くまでの軌跡』】

保護された柴犬

TikTokアカウント「canon.animal.rescue」の投稿主さんは、動物を保護し、終生の里親を探す活動をされているそうです。今回は、柴犬『蓮』くんのエピソード。

蓮くんは、繁殖場から保護されたわんこでした。生まれてからずっと狭い環境で暮らし、外の世界をほとんど知ることなく過ごしてきたそうです。保護された当初の蓮くんはとても痩せており、体はベタベタに汚れ、独特の匂いが染み付いていました。

投稿主さんは何度もシャンプーを繰り返し、少しずつ汚れを落としていったといいます。そうしてようやく現れたのは、本来のふわふわとした美しい毛並み。

散歩でパニックに…

しかし見た目がきれいになっても、蓮くんの心にはまだ深い不安が残っていました。人との暮らしも、外の景色も、何もかもが初めて。リードを見ただけでパニックになり、ちょっとした物音にも怯えてしまう毎日だったそうです。

そんな蓮くんを支えてくれたのは、一緒に暮らす先輩犬たちでした。どう振る舞えばいいのか分からない蓮くんに寄り添い、ときには叱り、ときには遊びながら、少しずつ世界の楽しさを教えてくれたのです。最初は怖くて仕方がなかったことも、仲間たちの姿を見ることで挑戦できるようになっていきました。もちろん、今でも階段は少し苦手。それでも蓮くんは自分のペースで前へ進み続けています。

現在の姿に感動

そして現在、蓮くんにはたくさんの変化が見られるようになりました。ブラッシングを嫌がらずに受けられるようになったこと。家の中でいたずらをしてみせるほど余裕が生まれたこと。そして何より、投稿主さんに安心して甘えられるようになったことです。

かつては人を信じることすら難しかった蓮くんが、今では穏やかな表情で寄り添い、ぬくもりを求めてくれるようになりました。本当の家族と出会うその日まで、蓮くんはこれからも少しずつ成長していくのでしょう。その健気な歩みに、多くの人が胸を打たれ、温かなエールを送り続けているのでした。

この投稿には「保護してくれてありがとうございます」「幸せになってほしい」「これからはいっぱい愛情もらってね」などの温かなコメントが寄せられています。

わんこたちの日常はTikTokアカウント「canon.animal.rescue」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「canon.animal.rescue」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。