オランダが4ゴールを奪いスウェーデンに勝利北中米ワールドカップ（W杯）で日本と同じグループリーグF組の対戦は、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1で勝利した。初戦で日本代表と2-2で引き分けたオランダと、チュニジア代表に5-1で勝利したスウェーデンの欧州対決になった。この後の時間帯でチュニジアと対戦する日本にとっても影響のあるゲームだが、いきなりスコアを動かしたのはオランダだった。前半5分、スウェーデ