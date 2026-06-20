大型の猫と小型の猫で異なる3つのこと 大型の猫と小型の猫では、サイズ以外にも日常的な行動や性格、成長において違いがみられます。ここでは、一緒に暮らすうえで知っておきたい違いを詳しく解説します。 1.性格の傾向 小型の猫は活発で好奇心旺盛な個体が多い傾向です。物音や動くものへの反応が素早く、探索や遊びが大好きなのも特徴です。ただし、繊細で神経質な一面を持つ個体もいるため、一緒に暮らすうえ