大型の猫と小型の猫で異なる3つのこと

大型の猫と小型の猫では、サイズ以外にも日常的な行動や性格、成長において違いがみられます。ここでは、一緒に暮らすうえで知っておきたい違いを詳しく解説します。

1.性格の傾向

小型の猫は活発で好奇心旺盛な個体が多い傾向です。物音や動くものへの反応が素早く、探索や遊びが大好きなのも特徴です。ただし、繊細で神経質な一面を持つ個体もいるため、一緒に暮らすうえで配慮が必要になる場合もあります。

一方、大型の猫は全体的に穏やかでおっとりした性格の個体が多い傾向があります。はじめて会う人やほかの動物にも比較的寛容な態度で接することが多いでしょう。とくに、 メインクーンは「ジェントル・ジャイアント（優しい巨人）」と呼ばれるほど穏やかな性格をしています。

いずれも猫種による違いや個体差があり、小型でもおっとりした個体、大型でも活発な個体がいます。あくまで傾向と捉えておきましょう。

2.成長のスピード

小型の猫は約1年ほどで成猫になります。メス猫は早ければ生後半年ほどで最初の発情が起こり、妊娠が可能になります。

一方で、メインクーンやラグドール、ノルウェージャンフォレストキャットなどの大型の猫は、成猫の体になるまで3～5年ほどを要するといわれています。体が大きいため、骨格や筋肉が発達するまでに時間がかかるのです。3～5歳頃までは成長期に対応した食事内容と健康管理を意識することが大切です。

3.運動量と行動パターン

小型の猫は体が小さいこともあって、高い場所へのジャンプや機敏な動きが得意です。とくに若いうちは、冷蔵庫やカーテンレール、エアコンの上にのぼるなどして飼い主さんの手を焼かせる猫も少なくありません。

遊び好きな個体も多く、激しい動きのおもちゃにも積極的に反応します。室内での活動量が多いため、十分に動き回れるスペースの確保が求められます。

一方、大型の猫は体が大きく重いため、小型の猫に比べると運動量が少ない傾向があります。遊びも激しく走り回るよりも、手元で振る猫じゃらしをじっくり追うタイプが多いです。

大型の猫と小型の猫の飼育のポイント

大型の猫を迎える際は、体の大きさに合った猫用品を選ぶことが大切です。たとえば、トイレは体が大きいため、市販の一般的なサイズでは窮屈になることがあります。サイズが合わないと、トイレ以外の場所での排泄につながることもあるため、なるべく大きめのものを用意しましょう。

キャットタワーをはじめとする設備も、大型の猫の体格や体重に対応した大きさと強度、耐久性を備えたものを選ぶ必要があります。

また、大型の猫は肥満にも注意が必要です。体が大きい分、関節への負担が増える可能性があります。

小型の猫は運動能力が高く、室内での動きが活発です。ジャンプや走り回れるスペースを確保するとともに、高所からの転落防止にも配慮しましょう。

まとめ

同じ猫でも、大型の猫と小型の猫では、性格や成長のスピード、運動量などに大きな違いがあります。どちらが飼いやすいかは、飼い主さんのライフスタイルや住環境によって異なるため、一概にはいえません。

大型の猫は穏やかで扱いやすい一方、設備や食費などのコストが大きくなりがちです。小型の猫は体が小さいため、大型の猫ほど食費はかかりませんが、活発で機敏な傾向があります。

ただし、これらはあくまでも傾向です。実際には個体差も大きいため、その子の性格や行動をよく観察しながら、適切な環境を整えてあげることが大切です。

(獣医師監修：葛野宗)