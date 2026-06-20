ロボット掃除機の音で飼い主さんの帰宅に気付かなかった猫さん。背後から近付いてきた飼い主さんに驚いて…。 猫さんのナイスリアクションは71万回を超えて再生され「びっくりしたねぇ～w」「後ろ姿が可愛すぎる…ww」「なんということでしょう」といったコメントが寄せられています。 【動画：帰宅した飼い主に『気づかない猫』→背後からこっそり近づいた結果…笑ってしまう瞬間】 お出迎えがなかった日 Insta