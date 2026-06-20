一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「サマ割 一休の日！旅館・リゾートスペシャル」を6月19日正午から30日まで開催している。全国の人気宿泊施設がお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテル日航プリンセス京都が9,353円から、沖縄ハーバービューホテルが9,532円から、ホテルニューグランドが12,375円から、ホテルグランヴィア京都