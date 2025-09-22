デートの待ち合わせで女性にかける最初の一言は、その日のテンションを大きく左右するもの。では、どんなセリフを選ぶと、最高のデートのすべり出しを演出できるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性285名に聞いたアンケートを参考に、「女性の期待値をMAXにする！『待ち合わせ』の最初の一言」をご紹介します。【１】「ごめん、待たせちゃった？」と最高の笑顔で駆け寄る「会いたかった気持ちが伝わってくる。無表