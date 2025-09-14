ニューストップ > ライフスタイルニュース > 女性を怒らせる「遅刻の言い訳」 遅刻 アンケート 女の本音 スゴレン 女性を怒らせる「遅刻の言い訳」 2025年9月14日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと デートに遅刻した理由として一番聞きたくない言い訳を女性に聞いています 電車が止まった、女友達との電話が長引いた、母親が起こしてくれなかった 髪型や服装がキマッているのに「急いで来たんだけど…」という言い訳もNG 記事を読む おすすめ記事 「正直、ナメてるなと思いました」EXILE・ATSUSHI 橋幸夫さん通夜参列で批判続出の“そっくり芸人”に語った「怒り」 2025年9月12日 16時0分 森香澄、衝撃告白 飛行機隣席男性から受けた“地獄恐怖体験”「Ｘを開いたら…」 2025年9月14日 7時33分 SNSで配信中に視聴者が通報 10代後半少女を誘拐か 無職の男（41）を逮捕 札幌市 2025年9月13日 19時59分 「24時間ゲーム漬け」だった不登校の息子を「信じてあきらめた」親が見た意外な変化 2025年9月13日 17時0分 市村正親、篠原涼子と家を「行ったり来たり」現在の“関係”明かし再注目される離婚の“真の理由” 2025年9月13日 15時33分