18歳のときから愛車はホンダ一択5月9日にモビリティリゾートもてぎで開催された『ホンダ・オール・タイプRワールドミーティング2026』。ここでは当日出会ったオーナーさんから、3人を紹介する。【画像】出会いと楽しみ方は三者三様！『ホンダ・オール・タイプRワールドミーティング2026』に参加したオーナーたち全72枚まず、様々な現行モデルFL5型が集まった中で、筆者が最も気になったのは、はっしぃさん（取材時年齢53歳）の愛