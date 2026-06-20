川崎フロンターレに所属する20歳のFW神田奏真に、スコットランドの名門セルティックが関心を示しているようだ。クラブ専門サイト『67 HAIL HAIL』が報じている。神田は静岡学園高から2024年に川崎へ加入し、プロキャリアをスタート。今季はJ１百年構想リーグで８試合に出場。世代別日本代表にも継続的に選出されている将来有望なストライカーだ。そんな若きアタッカーについて、『67 HAIL HAIL』は「Jリーグのストライカー、