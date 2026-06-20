100均に良いのあったよ〜！他のはもう使えない！バッグに付けとくと安心感が違うキーホルダー

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商品情報

商品名：スプリングキーホルダー（ベーシック）

価格：￥110（税込）

材質：ポリエステル、スチール

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480824017

「樹脂っぽい」が苦手な人にも嬉しい上品仕様

ダイソーで何気なく目に留まったのが、こちらの『スプリングキーホルダー（ベーシック）』。

スプリングキーホルダーといえば、伸び縮みする性質上どうしてもコード部分が樹脂素材になりがちで、ちょっと野暮ったい印象を持っていた筆者にとって、まさかの一品でした。

社員証や鍵の落下対策に便利だから、使いたい気持ちはあるけれど、見た目がイマイチ……というジレンマを抱えていた方も多いのでは？

こちらは「便利だけどおしゃれじゃない」を見事に解消してくれる、嬉しい仕上がりになっています。

バッグの雰囲気を崩さないポリエステル巻きの魅力

最大の魅力は、スプリング部分がつや感のあるポリエステルで巻かれているところ。よくあるテカッとした樹脂やビニール系の素材より、ぐっと上質な印象に仕上がっています。

テカテカとした樹脂系のスプリングキーホルダーはどうしても野暮ったく見えがちですが、こちらならバッグの印象を崩さずさらりと使える絶妙なバランス。ファッション小物にこだわる方にも、安心して取り入れてもらえる仕上がりです♡

鍵やパスケースにつけてスマートに使える

パッケージにも「パスケースや鍵に。」と記載があるとおり、まさに毎日の持ち歩きアイテムにぴったり。バッグに取り付けておけば、うっかり置き忘れの不安を和らげてくれる、お守りのような存在になってくれます。

ダブルリングとナスカンつきで、着脱もスムーズ。すごく伸びがよく、いざ使いたいときに引き出してもストレスフリーです。スプリング部分が太めにできているので、力をかけても簡単にはもちぎれにくそうな安心感もあります。

今回は、ダイソーの『スプリングキーホルダー（ベーシック）』をご紹介しました。110円のクオリティを超えてくる上品な仕上がりで、毎日のバッグや鍵まわりにそっとなじむ優秀アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。