「ショートウッドの魅力は球を曲げて打ったり、高い、低いも打ち分けがしやすいこと」と今野。曲がり幅を大きくすることで、距離感のコントロールも簡単にできるという。 大きい曲がり幅をイメージすれば逆球は絶対に出ない ショートウッドはフェアウェイウッドのなかでもやさしく打てるので、ショットの平均点が上がる。ということは、ミスもそれだけ減り、スコアがまとまりやすいのです。ピン