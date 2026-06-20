新型「ES」をエレガントに彩る新たなカスタムパーツと登場！レクサスの新型セダン「ES」が2026年6月11日に発売され、日本国内において約8年ぶりとなるフルモデルチェンジを遂げました。内外装からパワートレインまで全面的に刷新された新型ESとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがレクサス「高級セダン」のカスタム仕様です！（30枚以上）ESは、1989年のレクサスブランド誕生以来、販売