新型「ES」をエレガントに彩る新たなカスタムパーツと登場！

レクサスの新型セダン「ES」が2026年6月11日に発売され、日本国内において約8年ぶりとなるフルモデルチェンジを遂げました。

内外装からパワートレインまで全面的に刷新された新型ESとは、一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス「高級セダン」のカスタム仕様です！（30枚以上）

ESは、1989年のレクサスブランド誕生以来、販売が続けられている伝統のミドルサイズセダンです。

8代目となる新型ESは「Experience Elegance and Electrified Sedan」をコンセプトに掲げ、快適性のさらなる向上を図るとともに、レクサスの次世代電動車ラインナップを牽引するモデルとして刷新されました。

注目のパワートレインは、従来のハイブリッド（HEV）に加え、新たに電気自動車（BEV）モデルが設定されています。

これに伴い、先代で採用していたTNGAプラットフォーム（GA-K）は専用開発により刷新され、HEVとBEVの双方に対応できる構造へと進化を遂げました。

また、レクサス初の新世代マルチメディアとともに、ソフトウェアプラットフォーム「Arene（アリーン）」を採用。OTAアップデートによる機能の向上や、体験価値の進化を可能としています。

新型ESの価格（消費税込、以下同）は、790万円から920万円です。

そんな新型ESの魅力をさらに高めるアイテムとして、MODELLISTAのアクセサリーが用意されています。

このアクセサリーは、「Elegant」「Future」「Simplicity」をコンセプトに、シャープなラインに流れるような曲線を融合した、上質で洗練されたアドバンストラグジュアリーを提案。モデリスタとして新たなデザインコンセプトである「GEOMETRICAL organic（ジオメトリカル オーガニック／近未来的な造形）」を具現化しました。

エアロパーツでは、MODELLISTAアドバンストラグジュアリーパッケージ（塗装済64万2400円）を設定。

こちらは、フロントスポイラー・ミラーカバー・サイドスカート・リアスカートの4点がセットになった特別なパッケージとなります。

その構成パーツを見ると、マットガンメタリックのミラーカバーには、整流効果のあるエアロスタビライジングファンが設けられています。

さらにサイドスカートには、室内イルミネーションで使われている「レインフォレスト」と「ヒートブルー」のイルミネーションを採用。グラデーションで変化する2色の間接照明が、エモーショナルな雰囲気を演出します。

なお、これらの塗装色は「ホワイトノーヴァガラスフレーク」「ソニッククロム」「グラファイトブラックガラスフレーク」の3色を設定。

その他のボディカラーについては、塗装前の素地パーツを販売店で塗装する仕様となります。

ちなみに、フロントスポイラー装着時には地上高が約21mm、サイドスカートは約26mm、リアスカートは約28mm低くなり、より低重心で伸びやかなスタイリングを実現します。

そして、ツートーンサイドモール（11万円）はツヤありブラックとマットガンメタリックの2色を組み合わせた、サイドビューにアクセントをつけるパーツです。

加えて、21インチ鍛造アルミホイールセット（96万4700円）にはダークプレミアムメタリック塗装を採用しました。らせん状に細いスポークが重なり合う見事な造形で、足元を華やかに彩ります。

これらのMODELLISTAのエクステリアパーツは、どれもシンプルかつ上質な造形で、新型ESをよりエレガントなスタイリングに昇華させます。

そのほかにもディーラーオプションとして、エアロパーツから内装アクセサリーまで多数の純正品がラインナップされています。