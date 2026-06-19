型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」より、ちいかわデザインの型ぬきバウムが登場。2026年7月3日より「ちいかわらんど」にて先行販売が開始される。＞＞＞ちいかわ かたぬきバウムをチェック！（写真16点）ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語