元体操選手の池谷直樹が、過去の栄光が詰まったトロフィーを売却し、自らのサインで査定額を上乗せする場面があった。【映像】池谷直樹の息子 重賞勝利イケメンジョッキー6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では