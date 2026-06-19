元体操選手の池谷直樹が、過去の栄光が詰まったトロフィーを売却し、自らのサインで査定額を上乗せする場面があった。

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6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

アスリートのセカンドキャリアの場所となる「アクロバットレストラン」開業という新たな夢に挑むため、池谷は売れそうな資産を整理。自宅の次に事務所へと向かうと、スポーツマンNo.1決定戦で跳び箱20段を記録した際の盾や、『筋肉番付』で跳び箱21段を記録した際のトロフィーなど、自身を象徴する“栄光の証”に「売ってもいいんじゃない？」と笑顔を見せた。

実際に専門家による査定が行われると、盾が1万円、トロフィーが3万円という結果だった。理由として、コレクター観点だと買い手が少なくトロフィーや盾にあまり価値がつかないといい、査定士は「獲られた時やテレビに出てた頃のほうが、何倍という価値があったと思う」と説明。

意外にもその金額にショックを受けていない池谷は、「サイン書いたりしたらもうちょっと高くなる？」と提案。査定士から「書いていただければ5000円ずつ上がる」という回答を得ると、「売りましょう、5万円で」と即決し、少しでも資金をかき集めようとする泥臭い覚悟を見せていた。