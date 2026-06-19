スポーツ・コンベンションセンターは、資材費の高騰や中東情勢の影響で建設費がどれくらい上がるか見通しが立っていません。19日の県議会で、建設費はいつ示すのか？問われた県の担当者が「令和10年7月までに建設費を見込む」との見通しを示しました。19日の県議会、代表質問。県が、建設を進めるスポーツ・コンベンションセンターについて質疑が交わされました。（県議会・元山寿哉議員）「さらなる