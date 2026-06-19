プレミアムウォーターホールディングスが底堅い動き。この日午後、日本航空と共同で新サービス「ＪＡＬウォーター」を開始すると発表しており、好材料視されている。 新サービスは、ＪＡＬマイレージバンク（ＪＭＢ）会員向けにＪＡＬのマイルが貯まるサービス。非加熱処理を施した高品質な天然水を自宅まで届ける天然水ウォーターサーバー