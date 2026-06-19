ウクライナ軍は18日未明、ロシアの首都モスクワに対し開戦以来最大規模とされるドローン攻撃を実施し、市南東部カポトニャ地区にあるガスプロムネフチ・モスクワ製油所が炎上した。SNSには巨大な石油タンクの屋根が爆発で空高く吹き飛ぶ様子を捉えた映像が相次いで投稿され、ロシア国内にも衝撃が広がっている。公開された映像では、燃え盛るタンクから黒煙が立ち上る中、直径数十メートルとみられる円盤状の鋼製屋根が爆風で空中