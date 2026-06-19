神奈川県は、物価高騰対策事業として、最大20％還元のキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」を6月19日0時に開始した。



●還元総額は180億円相当 予算上限に達し次第終了



神奈川県内の対象店舗において、対象のキャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイントなどを消費者に還元する。対象のキャッシュレスサービスは、AEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイの6サービス。還元上限は1回1500円相当・合計2500円相当、1人あたり合計1万5000円相当。



還元率は企業規模によって異なり、中小企業・小規模企業20％、大手企業10％。対象店舗には、キャンペーン期間中にポスター・チラシ・ステッカーなどが掲示される。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業となり、終了日は事前に定めず、予算上限（180億円）に達した時点で終了する。