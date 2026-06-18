浪費を抑えるためのもの選びの基準を紹介します。教えてくれたのは、夫婦2人でミニマルな暮らしを送るOdekoさん。以前は物欲のままに浪費を繰り返していましたが、ミニマルな暮らしを始めてからは自然とお金をかけなくなったそうです。もの選びの基準や、逆にお金をかけるようになったことについて伺いました。​1：よそ行きの服以前は、「いつか着るかも」と思って、少し背伸びした服をよく買っていました。ちょっといいレス