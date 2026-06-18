LiberNovoは、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」のミッドナイトブラック / モスグリーンを100台限定でセール販売する。割引率は約41％で、セール対象期間は2026年6月23日11時59分まで。LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェアの新ブランド。日本では2025年10月にMakuakeで先行販売を実施し、現在は直販サイトで購入できるほか、一部ショップで製品を体験できる。LiberNovo Omni