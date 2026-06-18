電動ワークチェア「LiberNovo Omni」が約41％オフ、100台限定で6月23日まで
LiberNovoは、電動ワークチェア「LiberNovo Omni」のミッドナイトブラック / モスグリーンを100台限定でセール販売する。割引率は約41％で、セール対象期間は2026年6月23日11時59分まで。
LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェアの新ブランド。日本では2025年10月にMakuakeで先行販売を実施し、現在は直販サイトで購入できるほか、一部ショップで製品を体験できる。LiberNovo Omniは後継モデル3機種が5月13日に発表されている。
今回セール対象製品となるのは「LiberNovo Omni」ミッドナイトブラックの座面45cm／48cm、「LiberNovo Omni」モスグリーンの座面45cm／48cm。いずれも通常価格171,600円のところ、対象期間中は41％オフの100,900円で販売する。
ミッドナイトブラック、モスグリーンのLiberNovo Omni用フットレストも特別価格となる。通常17,800円のところ、セール価格は72％オフの5,000円。
LiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェアの新ブランド。日本では2025年10月にMakuakeで先行販売を実施し、現在は直販サイトで購入できるほか、一部ショップで製品を体験できる。LiberNovo Omniは後継モデル3機種が5月13日に発表されている。
ミッドナイトブラック、モスグリーンのLiberNovo Omni用フットレストも特別価格となる。通常17,800円のところ、セール価格は72％オフの5,000円。