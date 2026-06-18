WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新たな一発撮り企画「HIGHLIGHT」に出演することが発表された。「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、