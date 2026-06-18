WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の新たな一発撮り企画「HIGHLIGHT」に出演することが発表された。

「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人など、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、指先や足元の繊細な動きまで至近距離で捉える映像表現によって、アーティストの持つ表現力や存在感をハイライトしていく。

今回出演するのは、今年デビュー12周年を迎えたWEST.の神山智洋。グループ活動では歌やダンスのみならず、作詞・作曲や振り付けも手掛けるなど多彩な才能を発揮。さらにドラマやミュージカルへの出演も重ね、その活躍の場は多岐にわたる。

今回STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしては初の「HIGHLIGHT」登場。パフォーマンスでは、神山自身が作曲した「G.O.D.」を「HIGHLIGHT」のための特別アレンジと振り付けでメディア初披露する。動画のプレミア公開は本日18日22時から。

また、本日より神山智洋の公式TikTokアカウントも開設となった。

＜WEST. LIVE TOUR 2026唯一無二＞

終了公演は割愛

6月26日（金）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ

6月27日（土）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ

6月28日（日）【千葉】ららアリーナ 東京ベイ