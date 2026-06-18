お笑い芸人・おばたのお兄さんが17日までにオフィシャルブログを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族やファンに祝福された様子とともに今後の抱負をつづった。 14日、おばたは「おばたの38歳お兄さんの抱負！」と題してブログを更新すると、「前日６月５日に38歳になりました！」と報告。おばたのイラストや「おばたのお兄さん 生誕38周年年」といったメッセージが描かれた特製バースデーケーキを前に笑顔を見せる姿を