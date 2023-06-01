「エビチリが食べたいけれど、エビの下処理が少し面倒…」そんな日におすすめしたいのが、おうちにある鶏胸肉でパパッと作れる「鶏チリ春雨」です。今回は人気料理家の堤人美さんに、電子レンジだけで本格的な味に仕上がる特製レシピを教えていただきました。『鶏チリ春雨』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（大）……1/2枚（約150g） トマト……1個（約150g） 春雨……40g 〈チリソース〉 しょうがのみじん切り……1/2かけ分 にん