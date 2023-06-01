【レンチン6分で完成】エビより手軽！鶏胸で『鶏チリ春雨』初夏に食べたいうま辛味

「エビチリが食べたいけれど、エビの下処理が少し面倒…」そんな日におすすめしたいのが、おうちにある鶏胸肉でパパッと作れる「鶏チリ春雨」です。

今回は人気料理家の堤人美さんに、電子レンジだけで本格的な味に仕上がる特製レシピを教えていただきました。

『鶏チリ春雨』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（大）……1/2枚（約150g）

トマト……1個（約150g）

春雨……40g

〈チリソース〉

しょうがのみじん切り……1/2かけ分

にんにくのみじん切り……1/2かけ分

片栗粉……大さじ1/2

トマトケチャップ……大さじ2と1/2

豆板醤……小さじ1/3

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ1

水……3/4カップ

塩 こしょう 片栗粉

作り方

（1 ）材料の下ごしらえをする

春雨は水に10分ほど浸し、水けをきってキッチンばさみで半分に切る。トマトはへたを取り、小さめの乱切りにする。鶏肉は幅1cmのそぎ切りにし、塩、こしょう各少々をふって、片栗粉を薄くまぶす。

（2） 電子レンジで2回加熱する

耐熱皿に春雨を広げ入れ、トマトと鶏肉を中央をあけてのせ、ソースの材料を混ぜて全体に回しかける。ふんわりとラップをかけ、電子レンジで4分ほど加熱してよく混ぜる。ラップをかけずにさらに2分ほど加熱し、さっと混ぜる。

Point

中央をあけるのは加熱むらを防ぐため。火の通りにくいものは外側に入れると失敗しません。

豆板醤でしっかり辛みをきかせたソースが、うまみを吸った春雨とジューシーな鶏肉に絡んで、お箸が止まらなくなるおいしさ！ レンジで作ったとは思えないほど深みのある味わいです。

今晩のおかずや、ビールのおつまみに、ぜひ作ってみてくださいね！

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2020年4月17日号より）