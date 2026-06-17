「姪っ子が着てる姿を見ただけで……」俳優の羽田美智子が、子供のころから“苦手なこと”を打ち明けた――。羽田美智子○幼少期から“苦手”だったことを告白「子供心に恥ずかしいって……」5月13日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、「妻にひな人形のコスプレをさせられた」という男性視聴者のぼやきを紹介。羽田は大笑いしながら、「私も意外と、こういうイベントとか苦手なの。特別なことをす