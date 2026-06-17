河北町特産で間もなく見頃を迎えるベニバナをPRしようと17日、空港や駅で花束などをプレゼントするキャンペーンが行われました。河北町は、江戸時代に「最上紅花」の集散地として生産が盛んに行われ、ベニバナが町の花に指定されています。キャンペーンは、ベニバナを町への誘客につなげようと、県内外の人が多く集まる駅や産直施設など7か所で行われました。このうち東根市の山形空港では、河北町内で選ばれた「紅花