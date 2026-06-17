それぞれに独自の強み電気自動車（EV）は短期間で飛躍的な進歩を遂げ、あらゆる用途に対応できるモビリティとして一定の地位を確立している。ほんの数年前までは、EVは期待を大きく下回る存在だった。高すぎる価格、実走行距離の短さ、そして遅々とした充電速度が、エンジン車からの乗り換えを躊躇させていた。【画像】次世代の設計思想に基づく「ノイエ・クラッセ」EV第1弾【BMW iX3を詳しく見る】全26枚しかし、現在の市場動向