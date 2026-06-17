「うどんスープ」「牡蠣（カキ）だし醤油（しょうゆ）」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油の公式「X」アカウントが、ポップコーンに「うどんスープ」を入れて食べるアレンジ方法を紹介しています。【画像】やば…うまそ！手が止まらなくなりそうな「うどんスープ」×ポップコーンポップコーン×うどんスープアレンジが話題あるXユーザーが、ジャパンフリトレーの「マイクポップコーン バターしょうゆ味」に、味の素の「