「うどんスープ」「牡蠣（カキ）だし醤油（しょうゆ）」などの製造販売を手掛けるヒガシマル醤油の公式「X」アカウントが、ポップコーンに「うどんスープ」を入れて食べるアレンジ方法を紹介しています。

【画像】やば…うまそ！ 手が止まらなくなりそうな「うどんスープ」×ポップコーン

ポップコーン×うどんスープアレンジが話題

あるXユーザーが、ジャパンフリトレーの「マイクポップコーン バターしょうゆ味」に、味の素の「クノール カップスープ コーンクリーム」を入れる食べ方を紹介。13万件もの「いいね」を集める大反響となりました。

「味の素パーク」の公式アカウントも、「天才の発想です…めちゃうま…！（手が止まらなくて仕事が進みません…）」と反応しています。

さらに、この反響を受けて、ヒガシマル醤油の公式アカウントが、「ポップコーンアレンジが話題なので『うどんスープ』でも試してみたら、とってもおいしかったことご報告します」とコメント。「マイクポップコーン」に「うどんスープ」を入れた様子を写した写真を投稿しました。

投稿には、「天才現る」「悪魔がこうささやいております…！」「う…うまい！」「やる！これは絶対にやる！」「ヒガシマルはヤバい。おいしすぎる。知らん人おったらマジで使ってみて！」「大変だ…ポップコーンが足りないぞ…」「太りたくないんだけど、これ以上ポップコーンのポテンシャル引き出さないで」とのコメントが届き、3万2000件以上の「いいね」を記録しています。

「うどんスープ」の活用法として、「かつお節も一緒に入れて振るのおすすめです」「塩味のせんべいに少量かけてもおいしいです」「うすしおポテチにちょびっとかけるのも好き」「ひねりあげで試してもおいしい〜さすが万能うどんスープ」「フライドポテトにも、フライドチキンにも合いますよ…」と、さまざまなアイデアが集まっています。

