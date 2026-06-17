ファミリーレストラン「ココス」は、6月23日から9月中旬までの間、“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始する。空港店舗を除く、504店舗で販売予定。ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削り、ふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとな