長野県松本市に住む40代の女性が、2795万円相当の暗号資産をだまし取られる詐欺被害に遭っていたことがわかりました。松本市に住む40代の女性は去年11月中旬、SNSで知り合った外国人の男を名乗る相手から、別のSNSで「金の価値が上がっていて稼ぐことができる」、「大きな金額で取引すれば利益が出る」などのメッセージを受信しました。その後、投資用のアプリケーションの関係者を名乗る相手から「サービス料を