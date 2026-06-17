小説『薬屋のひとりごと』の原作世界観を楽しめるテーマカフェ「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」が、東京会場では2026年5月14日から7月5日(日)まで、大阪会場では2026年5月28日から6月28日(日)まで開催中だ。【写真】『薬屋のひとりごと』原作小説カフェのメニューを見る店舗入り口では初の公式レシピ本『薬屋のひとりごと猫猫の調合書(レシピ)』 の表紙とカフェ限定に書き下ろされたイラストパネルが出迎えます 物語には欠