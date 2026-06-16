FIFAワールドカップ2026で強豪オランダを相手に引き分けた日本代表。県内でもレプリカユニフォームなど関連グッズの売り上げがそれまでの2倍になるなど、一段と盛り上がっています。（久保田明音アナウンサー）「盛り上がりを見せているサッカーワールドカップ。県内の店舗でもユニフォームの売り上げが好調のようです。特に選手の背番号入りは数が少なくなっています」鹿児島市のオプシ