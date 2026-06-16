FIFAワールドカップ2026で強豪オランダを相手に引き分けた日本代表。県内でもレプリカユニフォームなど関連グッズの売り上げがそれまでの2倍になるなど、一段と盛り上がっています。



（久保田明音アナウンサー）

「盛り上がりを見せているサッカーワールドカップ。県内の店舗でもユニフォームの売り上げが好調のようです。特に選手の背番号入りは数が少なくなっています」





鹿児島市のオプシアミスミには日本代表のグッズを揃えた特設コーナーが設けられています。15日は平日の2倍、土日並みの売り上げだったということです。一番人気はユニフォーム。中でも15日の試合後に変化があったのは…。同点ゴールを挙げた中村 敬斗選手のレプリカユニフォームです。（スーパースポーツゼビオオプシア鹿児島店 岩川優太チーフ）「中村選手が決めていたので、本日も中村選手のユニフォームを手に取って買っていくお客様もいましたので注目されているのかなと」取材中にも“中村選手推し”の客の姿が。（客）「ユニフォーム、自分中村選手の推しで買いたいなと思ったんですけど高かったのでやめました。見ただけです」ちなみに今、爆発的な人気となっている白のアウェーユニフォームについては入荷の予定がないということです。（久保田明音アナウンサー）「書籍の売り上げも好調だというで、こちらには特設コーナーも設けられています。書籍もズラーっとならんでいますね」約60種類が並ぶ書籍の特設コーナーでは、出場国の戦力を分析をした雑誌や選手の著書が特に人気だといいます。（ブックスミスミオプシア 岡元謙弥 副店長）「今朝売り場を確認したところなくなっている商品もあって、日本の頑張りが売り上げにも影響しているんじゃないかなと思います。館全体でワールドカップ盛り上げようと堂安選手のユニフォームも私は着させていただいてます」ちなみに岡元さん、堂安選手推しかと思いきや…。（ブックスミスミオプシア 岡元謙弥 副店長）「上田綺世選手推しです。オランダリーグ得点王でオランダ戦の時はつぶれ役に徹していましたが次のチュニジア戦ではぜひ点を取ってほしい」次の試合は、6月21日のチュニジア戦です。日本テレビ系列では解説に本田 圭佑さんを迎え、実況生中継します。また、オプシアミスミではパブリックビューイングが行われるということです。