男子バスケットボールBリーグの徳島ガンバロウズは6月15日、海陽町出身の西田三兄弟の二男、西田公陽選手が期限付きで加入すると発表しました。徳島ガンバロウズに期限付きで加入するのは、海陽町出身の西田公陽選手25歳です。兄に日本代表で旧B1・シーホース三河の優大選手、弟に同じく旧B1・滋賀レイクスの陽成選手を持つ、西田三兄弟の二男です。西田公陽選手は、184センチ83キロのシューティン