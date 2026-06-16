開幕前にマイナー契約で加入…故障者に伴いメジャー契約を勝ち取った【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地レイズ戦に4-3で逆転勝利を収めた。勝利から約25分後、LAメディアが“ある選手”の動向について一斉速報している。試合後、会見に臨んだデーブ・ロバーツ監督はサンディアゴ・エスピナル内野手について言及した。「私たちはトミー（・エドマン）を昇